Aslan: “El ele vererek çalışıyoruz”

Dönem Değerlendirme Toplantıları tamamlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıların ilk oturumu Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan başkanlığında gerçekleştirildi.

3 oturumda gerçekleştirilen toplantılara, Şube Müdürü Hülya Bozbıyık, KÖPRÜ Projesi koordinatörleri ve il merkezindeki ortaokulların müdürleri katıldı.

KÖPRÜ Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların masaya yatırıldığı toplantıda bugüne kadar uygulanan izleme sınavlarının analizleri ele alındı. Uygulanması planlanan izleme sınavına yönelik fikir alışverişinde de bulunulan toplantıda sınav takvimi ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için alınan tedbirler de değerlendirildi.

Detaylı yol haritası belirlendi

Sivas'ın eğitimde her geçen gün başarı grafiğini artırdığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, eğitimdeki başarıyı daha yukarılara taşımak için çok kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü, okul okul, branş branş yürütülen çalışmalarla detaylı bir yol haritası belirlendiğini belirtti.

El ele vererek çalışıyoruz

Aslan; "Arzu ettiğimiz hedeflere ulaşabilmemiz için el ele gönül gönüle vererek gece gündüz demeden çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. ‘Her sene daha ileriye' sloganıyla, eğitimdeki başarımızı daha ileriye taşıyacak, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yeni ufuklar çizeceğiz. Bu noktada okul müdürlerimizin gayret ve özverisi çok önemli. Sizlerin istek ve gayreti olmadan istediğimiz başarıları yakalayabilmemiz mümkün değil. Her birinizin bu bilinç ve inançla çalıştığınıza inanıyor, emek ve gayretleriniz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.