Aslan, Koyulhisar'da okulları ziyaret etti

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Koyulhisar'da okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi.

İlk olarak Koyulhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çetin'i ziyaret eden Aslan ilçenin eğitim durumu ile ilgili bilgi aldı.

Aslan ve Çetin daha sonra Koyulhisar Mehmet Kavala Çok Programlı Anadolu Lisesinde okul müdürleri ile bir araya geldi. LGS'ye hazırlık süreci ve bu çerçevesinde yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Aslan, sınavın sorunsuz bir şekilde yürütülmesi noktasında okul müdürlerinin gereken hassasiyeti göstermesini istedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen projelerin ilçedeki uygulamalarına yönelik okul müdürleri ile görüş alışverişinde bulunan Aslan, tüm projelerin sahadaki uygulamalarının titizlikle takip edilerek hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini istedi.

Aslan, "Bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in öncülüğünde çok önemli projeler hayata geçirildi. Bizlere yeni ufuklar açan, çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlayabilmemiz için yeni imkânlar sunan bu projeleri çok iyi anlamalı ve uygulamalıyız. Çevre Dostu 1000 Okul Projesi, Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi, Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması, Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi, Din Öğretimi Projeleri, Geri Dönüşüm Kütüphaneleri, Kitap Sayılarının Artırılması, Köy Yaşam Merkezleri, Patent, Faydalı Model Çalışmaları, Matematik Seferberliği, Yardımcı Kaynaklar ve Yaz Tatili Kitapları gibi bizlerin ve öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlayacak bu önemli projeler geleceğimizin şekillenmesinde büyük rol oynayacak. Hep birlikte el ele vererek çocuklarımızın en iyi eğitimi alabilmelerini sağlamak ve onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için gayret göstereceğiz." dedi.

Aslan, daha sonra okul müdürlerinin görüş öneri ve taleplerini dinledi.

Toplantının ardından sınıfları ziyaret eden Aslan, bir süre öğrencilerle sohbet etti. Başarılı olmak için çok çalışmak, sabırlı ve azimli olmak gerektiğine dikkat çeken Aslan, "Eğer başarmak istiyorsanız, kendinize güvenmeli, inanmalı ve çok çalışmalısınız. Bunu yaptığınızda başarı da gelecektir" dedi.

Sınıf ziyaretlerinin ardından okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen Aslan, bir süre öğretmenlerle sohbet ederek, görüş, öneri ve talepleri dinledi.

Daha sonra Koyulhisar Cumhuriyet Ortaokulunu ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, şiir kitabı çıkaran öğrencilerle okul kütüphanesinde bir araya geldi. Türkçe Öğretmeni İsmail Töngüş, kitapta 17 öğrenci tarafından 12 farklı konuda yazılan 90 adet özgün şiirin bulunduğunu söyledi. Aslan, bir süre öğrencilerle sohbet ederek başarılı çalışmalarının devamını diledi. Öğrenciler ise Aslan'a "İçimizden Gelenler" adlı şiir kitabını hediye etti.

Daha sonra sınıfları ziyaret ederek LGS'ye hazırlanan öğrencilerle sohbet eden Aslan, öğrencilerden sadece sınava odaklanmalarını istedi. Aslan, "Sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Sınava çok az bir süre kaldı. Bu sürede zihninizi dinlendirin. Mümkün olduğu kadar tablet, televizyon ve telefondan uzak kalmaya çalışın" dedi.

Aslan; Cumhuriyet Ortaokulu'nun ardından Koyulhisar Münire-Mustafa Aydoğdu Yatılı Bölge İlk ve Ortaokulu ile Koyulhisar Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Aslan, "Hangi mesleği, hangi iş alanını seçerseniz seçin o alanda en iyisini yapabilmenin gayreti içerisinde olun. Mutlaka bir hedefiniz olsun ve o hedefe ulaşmak için çok çalışın, gayret gösterin. Eğer başaracağınıza inanır ve bunun için çok çalışırsanız mutlaka başarılı olursunuz" dedi.

Aslan, sınıf ziyaretlerinin ardından okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Bir süre öğretmenlerle sohbet eden Aslan; görüş, öneri ve talepleri dinledi.