Aslan: “Meslek liseleri ülkemizin geleceğine katkı sağlıyor”

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Şarkışla'da öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

İlk olarak Ahmet Turgay İmamgiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Aslan, atölyelerde incelemelerde bulunarak eğitim ve üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Aslan'a İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Karataş da eşlik etti.

Aslan, incelemeleri sırasında Okul Müdürü Mehmet Ali Köse'den atölyeler ve üretim alanları ile bilgi aldı. Köse, 355 öğrencinin 5 alanda eğitim öğretim gördüğü okul bünyesinde Metal Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanlarında 2021 Ocak ayında döner sermaye işletmesi açıldığını belirtti.

Köse, döner sermaye işletmesinde 30 öğrenci ve 5 öğretmenle birlikte MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdürlüğüne 5 bin takım öğrenci sırası, 330 adet öğretmen kürsüsü ve sandalyesi, 300 adet öğrenci dolabı ve 100 adet öğretmen dolabı imalatı yapıldığını kaydetti. Köse, döner sermayede görev alan öğrencilere işçilik tutarının yüzde 30 oranında ücret ödendiğini de kaydetti.

Atölyelerde hem eğitim alan hem de üretime ve ülke ekonomisine katkı sağlayan öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ise "Meslek liselerimiz üretime, istihdama ve mesleki becerilerle donanmış bireyler yetiştirerek ülkemizin kalkınmasına, aydınlık geleceğine katkı sağlıyor" dedi.

Bir süre öğrencilerle sohbet eden ve mesleki eğitimin önemine vurgu yapan Aslan; "Sizler gelecekte burada eğindiğiniz bilgi, beceri ve mesleki kazanımlarla ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasında önemli bir rol üstleneceksiniz" ifadelerini kullandı.

Aslan, atölyelerde eğitim alan özel öğrenci Samet Güler ile de yakından ilgilendi. Bir süre Güler ile sohbet eden Aslan, öğrenciye hediye takdim etti.

“Öğretmenler odası, okullarımızın kalbidir”

Aslan, atölyelerdeki incelemelerinin ardından okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Aslan, daha sonra Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile öğle yemeği yedi. Yemekte öğrencilerle sohbet eden Aslan ardından Şarkışla İsmet Yılmaz Fen Lisesini ziyaret etti. Okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen ve bir süre sohbet eden Aslan, "Öğretmenler odası, okullarımızın kalbidir. Sizlerin huzuru, mutluluğu bizim için çok önemli. Eğir sizlerin, özverili çalışmaları ve gayreti olmaz ise arzu ettiğimiz başarıları yakalayabilmemiz mümkün değil" dedi.

Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Aslan, öğrencilerden sadece derslerine odaklanmalarını ve çok çalışmalarını istedi. Aslan; "Bizler Sayın Valimizin himayelerinde sizlere gereken desteği sağlıyoruz. Sizlerden de tek ricamız, hem kendi geleceğiniz hem de ülkemizin geleceği için çok çalışmanız. Bilgili, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak kendinizi en iyi şekilde yetiştirmenizdir" şeklinde konuştu.

Aslan, daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. Kurumda görev yapan personelle bir süre sohbet eden aslan daha sonra idarecilerle bir araya gelerek, ilçenin eğitim durumu hakkında bilgi aldı.