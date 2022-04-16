Aslan: “Mesleki eğitime büyük önem veriyoruz”

İlk olarak Okul Müdürü Cemal Dalcı ile birlikte okul binasında incelemelerde bulunan Aslan, okul bünyesinde hayata geçirilmesi planlanan bazı projeler ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Aslan, daha sonra okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti. Öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Aslan, mesleki eğitimin önemine vurgu yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitim konusunda belirlediği politikalar doğrultusunda Sivas'ta önemli proje ve çalışmalar yürütüldüğünü belirten Aslan, "Çocuklarımızın dolayısıyla ülkemizin geleceği için mesleki eğitime büyük önem veriyoruz. İnşallah sizlerin gayreti ile geleceğin inşasında önemli rol oynayacak, çağın bilgi ve becerileriyle donanmış meslek sahibi bireyler yetiştireceğiz" diye konuştu.