Aslan, öğretmenlerin taleplerini dinledi

Okul Müdürü Fatih Algül ile bir süre görüşen ve okulun durumu hakkında bilgi alan Aslan, daha sonra okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerle sohbet ederek, görüş alışverişinde bulunan Aslan, öğretmenlerin talep ve önerilerini de dinledi.

Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulunun başarılı bir performans sergilediğini belirterek özverili çalışmaları dolayısıyla öğretmenlere teşekkür eden Aslan, "Sizlerin gayret ve özverisi olmadan arzu ettiğimiz başarıyı yakalayabilmemiz, hayata geçirdiğimiz proje ve çalışmaları sağlıklı bir şekilde yürütebilmemiz mümkün değil" dedi.

Ziyarette; Aslan'a, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Başcil ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürü Banu Boğazlayan da eşlik etti.