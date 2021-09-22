Aslan: Sizlere inanıyor ve güveniyoruz

İlk olarak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hikmet Bektaş ve kurum idarecileri ile bir araya gelen Aslan, ilçenin eğitim durumu hakkında bilgi aldı. Daha sonra Pamukpınar Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret eden Aslan, 1942 yılında köy enstitüsü olarak açılan ve bugüne kadar farklı eğitim kademelerinde hizmet veren okulun durumu hakkında Okul Müdürü Lokman Kürşat Özdemir'den bilgi aldı.

Okul binası ve çevresinde incelemelerde bulunduktan sonra sınıfları ziyaret eden Aslan, bir süre öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Aslan; "Bizler, sizin en iyi şartlarda eğitim alabilmeniz için gereken çalışmaları yapıyoruz. Size düşen de hem kendi geleceğiniz hem de ülkemizin geleceği için çok çalışmaktır. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz" dedi.

Aslan, okul da görev yapan öğretmenlerle de sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu.