Asrın felaketini bu sözlerle anlattı: “Deprem koca arabayı kaldırıp kaldırıp yere vurdu”

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere Malatya'da yakalanan Mustafa Alp (58), korku dolu anları anlattı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Dermatoloji bölümünde tedavi gören ve depremde 3 yeğenini kaybeden Alp, depremin Allah tarafından bir uyarı olduğunu söyledi.

“Rabbim düşmanımın başına vermesin, beşik gibi sallandık”

Rabbim düşmanımın başına vermesin, beşik gibi sallandık diyen depremzede Mustafa Alp, “Biz tamamen teslim olduk. Kelime-i şahadet getirdik. Yine buna şükür nefes alıp veriyoruz. Kurban olduğum Allah tarafından bize bir uyarı. Ben aslen Adıyamanlıyım. Adıyaman'da baya bir kayıp verdik, köyümüzde 41 cenaze kaldırdık. Bu cenazelerin 3 tanesi yeğenlerimdi. Deprem esnasında tamamen teslim olduk, bir boşluk aradık oraya yatmak için. Deprem durdu biz aşağıya indik. Daha sonrasında arabamıza bindik ve ikinci depreme arabanın içerisinde yakalandık. Benim arabam minibüs, deprem koca arabayı kaldırıp kaldırıp yere vurdu. O depremi de o şekilde atlattık” dedi.

“Bu devletimiz olmazsa perişanız”

Alp, evlerinin ağır hasar aldığını ifade ederek, “Ev bitti, benim de oğlanın da kızın da evi kullanılamaz halde ama can sağlığı olsun. Depremden biz kurtulduk ama ne fark ediyor ki ha komşum yaralanmış ha ben yaralanmışım. Sonuçta hepsi can. Elazığ'da meydana gelen depremde de aynısı oldu ama demek ki hala nasibimiz varmış bu dünyada. Bu devletimiz olmazsa perişanız. Bazı insanlar konuşuyor ama 11 tane il, bu illerin ilçeleri ve köyleri. Bu deprem dile mi kolay. Burada bize iyi bakıyorlar işleri güçleri rast gitsin, bundan iyisi de can sağlığı. Memleketi bırakabilir miyiz, memlekete gideceğiz. Hastaneden çıkar çıkmaz memleketime gideceğim. Türkiye de her yer bizim ama memleketi nasıl bırakalım. Bizi burada yakalamayacak mı” diye konuştu.