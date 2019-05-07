Astık hastaları için kritik uyarı

Ayşe Didem Tezcan, Bahar aylarının astım hastaları için riskli bir dönem olduğunu belirtip, polene maruz kalmamaları için öğle saatine kadar evlerini havalandırmamaları gerektiğini söyledi

7 Mayıs Dünya Astım Günü dolayısıyla açıklama yapan A Life Hospital Sivas Başhekimi Ayşe Didem Tezcan, astın hastaları için kritik uyarılarda bulundu.

Astımın havayollarının daralması sonucu ortaya çıkan nefes darlığı olduğunu belirten Tezcan, “Astım genellikle alerjik bir hastalıktır. Alerjik yatkınlığı olan insanlarda tetikleyici dediğimiz bir takım etkenler, kimyasal madde, toz, parfüm deterjan gibi dış etkenlere maruz kalınması sonrasında ortaya çıkar. Nefes darlığı, hırıltılı solunum, öksürük, göğüste yanma ve baskı hissi ile kendini gösterir.” Dedi.

Öğle saatine kadar evleri havalandırmayın

Astımı olanlar gribal enfeksiyonlara karşı dikkatli olmalı olmaları gerektiğini vurgulayan Tezcan, yılda bir defa Eylül, Ekim veya Kasım aylarında grip aşısı yaptırılması tavsiyesinde bulunup, “Astım hastaları sigaradan uzak durmalı, evlerinde kimyasal madde kullanırken dikkatli olmalıdır. Özellikle bahar aylarında polene maruz kalmamak için öğle saatine kadar evlerini havalandırmamalıdır. Bahar ayları astım hastaları için dikkat edilmesi gereken aylardır. Polenler özellikle sabah saatlerinde havada çok miktarda olduğundan sabah 5-10 saatleri arasında dış havayla temas etmemeye özen göstermelidir.”dedi.

Uzun ve düzenli tedavi ile astım semptomlarının kontrol altına alınabileceğini vurgulayan Tezcan, “Astım tedavisi inhaler dediğimiz solunum yoluyla uygulanan ve evde de rahatça kullanılabilen ilaçlarla yapılır.” dedi.