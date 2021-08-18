Aşure günü yapılan etkinlikle kutlandı

Kangal Kaymakamlığı ve Kangal Belediyesi Muharrem ayının onuncu günü dolayısıyla Aşure Günü etkinliği düzenledi. Kangal Belediyesi tarafından ilçe merkezinde dağıtılan aşurelerden sonra Kangal Kaymakamı Erinç Demir ve Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın, Kocakurt köyünde aşure etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kaymakam Demir ve Başkan Apaydın daha sonra vatandaşlarla birlikte aşure yedi.

Etkinlikte konuşan Kangal Kaymakamı Erinç Demir, “Aşure; paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşurenin bu mecazî anlamı toplumumuz için bugünlerde her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle bugünde; ‘birlik' gibi kültürümüzün özünde hep var olan güzellikleri devam ettirme bilinci ile birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure yapmaya, muhabbetle paylaşmaya devam etmektedir” ifadelerinde bulundu.