Atamaları yapılan akademisyenler cübbelerini giydi

Tıp Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alim, dekan yardımcıları ve akademik personel katıldı. Dekan Prof. Dr. Alim, toplantıda eğitim-öğretim faaliyetleri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantının ardından Dekan Alim, 2020-2022 yılları arasında profesörlük, doçentlik ve doktor öğretim üyesi kadrosuna atamaları yapılan öğretim üyelerine belge takdiminde bulunarak, cübbelerini giydirdi.