İhlas Haber Ajansı

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Atamaları yapılan akademisyenler cübbelerini giydi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi akademik kurul toplantısı gerçekleştirildi.


Tıp Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alim, dekan yardımcıları ve akademik personel katıldı. Dekan Prof. Dr. Alim, toplantıda eğitim-öğretim faaliyetleri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.


Toplantının ardından Dekan Alim, 2020-2022 yılları arasında profesörlük, doçentlik ve doktor öğretim üyesi kadrosuna atamaları yapılan öğretim üyelerine belge takdiminde bulunarak, cübbelerini giydirdi.

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