Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışı temsili olarak canlandırıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da 108 gün kaldığı Sivas'tan ayrılışının 99'uncu yılı dolayısıyla temsili tören düzenlendi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da Sivas Kongresi döneminde 108 gün kaldığı kentten ayrılışının 99'uncu yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Sivas Kadın Platformu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada İnönü Bulvarı üzerinde bulunan vatandaşlarda saygı duruşuna geçti. Daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Necip Günaydın, "Milli Mücadele döneminin hazırlık evresinde Erzurum'dan gelen Mustafa Kemal Paşa ve Heyeti Temsiliye 2 Eylül günü Sivas'a teşrif ettiler. 108 gün boyunca Milli Mücadele Sivas'tan yönetildi. Onun için tüm Milli Mücadele Dönemi'nin belirli kesiti Sivas'ta yaşandı. Çok önemli tarihi olaylara sahne olan sürecin sonunda 18 Aralık 1919 günü Ankara yeni merkez olarak belirlendi. Ankara'ya gitmek üzere de Mustafa Kemal Paşa Sivas'tan uğurlandı." dedi.

Konuşmanın ardından gruptakiler Atatürk Kongre ve Etnoğrafya Müzesi önüne geçerek, Atatürk'ü canlandıran Sivas Belediyesi tiyatro eğitmeni Bülent Olgun'u yolcu etti. Milli Mücadele dönemine ait bir araca binen Olgun yol boyunca toplananları selamladı.