İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atık çamurları solucanlara yedirecekler

Cumhuriyet Üniversitesi tarafından solucan gübresi alanında sürdürülen AR-GE çalışmaları kapsamında, belediyelere yük olan atık çamurların solucanlara yedirilerek değerlendirilmesi planlanıyor.


Cumhuriyet Üniversitesi tarafından solucan gübresi üzerinde yürütülen AR-GE çalışmaları kapsamında bugün bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Toplantıya, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Uğur Tutar ile paydaş kurum temsilcileri katıldı.


Toplantıda katılımcılara bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Uğur Tutar, “Kilogram perakende satışları 3,5 lira, ton olarak ise 2 bin liranın altına düşmüyor. Biz tam kapasiteye ulaştığımız zaman yıllık iki milyon lira gibi bir ciromuz olacak sadece gübre satışından ama biz sadece gübre satışı değil esas çıkış amacımız olan solucan satışını gerçekleştireceğiz. Makine satışından da daha önemlisi danışmanlık vereceğiz. Kimlere bu eğitim verilecek; tabii ki belediyelere. Nedeni ise, bizim bir projemiz var; belediyeler atık çamurları bertaraf etmek için çok ciddi paralar harcıyor. Biz bu atığı solucana yedireceğiz, dolayısıyla bu atıktan birinci derecede kaliteli bir solucan üreteceğiz, esas hedefimiz bu.” dedi.


Konuşmasının devamında Tutar, “Belediyelere biz size anahtar teslim arıtma çamurlarınızı gübre olarak değerlendirebileceğiniz, tesisinizi kurup makinelerini vereceğiz. Burada solucanımızı çoğaltacağız, makinalaşmamızı tamamlayacağız. Bizim asıl amaçlarımız bunlar.” Dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.