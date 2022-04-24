Atık malzemeler 23 Nisan hediyesine dönüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde değerlendirilen ürünler, Sivas Olgunlaşma Enstitüsü öğretmen ve usta öğreticileri tarafından yürütülen çalışma ile bebeklere dönüştürüldü.

Atık malzemelerle tasarlanan bebekler, Şehit Adem Koç Anaokulu ve İlkokulu ile Nuri Dönmezcan ilkokulu ana sınıfı öğrencilerine hediye edildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla okullarda düzenlenen etkinliklere katılan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Bekdaş ve Sivas Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Aysel Şenlen, öğrencilerin bayramını kutlayarak Sıfır Atık Projesi çerçevesinde tasarlanan bebekleri öğrencilere hediye etti.

“Çocuklarımızın bayram sevincine ortak olduk”

Sıfır Atık konusunda farkındalık oluşturulmayı amaçladıklarını belirten İl Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Bekdaş; "Bu vesile ile çocuklarımızın bayram sevincine ortak olduk. Başta Sivas Olgunlaşma Enstitüsü Müdürümüz Aysel Şenlen olmak üzere bu anlamlı çalışmayı yürüten tüm öğretmen ve usta öğreticilerimizi tebrik ediyorum" dedi.