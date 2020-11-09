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Atık odunlar, 2 Bin 300 ailenin evini ısıtacak

Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği iş birliğiyle atık odunlar kışlık oduna dönüştürülerek 2 Bin 300 aileye dağıtılacak.


Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği iş birliği ile maddi durumu iyi olmayan ailelere, her yıl olduğu gibi bu yıl da odun yardımı yapılıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının bağışladığı atık odunlar, Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Odun Kesim ve Depolama Merkezinde kesilip paketlenerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.


Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, yakacak dağıtımı yapan ekiple birlikte bazı ailelere odunlarını teslim etti. Duman, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in selamını iletti ve ihtiyaç duydukları her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.


Odun yardımını teslim alan vatandaşlar ise yardımın kendilerine ulaştırılmasında emeği ve katkısı olan herkese duacı oldular.


Diğer yandan ihtiyaç sahibi olan ailelere 500'er kilogram torbalanmış odun dağıtacak. Mart ayına kadar 2 bin 300 aileye 650 bin TL değerinde yakacak odun dağıtılması planlanıyor.

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