Atık ürünlerden sanata dönüştü

Gürün Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan "Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama" kursuna gelen kadınlar atık ürünleri ev eşyasına dönüştürüyor.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursa katılan kadınlar atık ürünleri işleyerek el yapımı salıncak, kalemlik, el çantası, üreterek sergi açtı. Açılan sergide kursiyerlerin büyük emek harcayarak yaptıkları tekstil ürünleri yoğun ilgi gördü. Sergiye Gürün kaymakamı Halil Yazıcı, ve daire amirleri katıldı. Sergi açılışında yapılan ürünler hakkında bilgi alan Kaymakam Yazıcı yapılan ürünlerden satın alarak kursiyerlere destek oldu. Program yemek ikramı ve müzik dinletisinin ardından sona erdi.