Atık yağları lisanslı firmalar toplayacak

Şehir içerisinde lokanta, restoran, yemek firmaları gibi sıvı yağ kullanan işletmeler Sivas Belediyesi ekiplerince denetlenerek işletme sahipleri bilgilendirildi. Doğaya atıldığı zaman oluşturduğu etkiden dolayı adeta çevreyi zehirleyen kullanılmış yağları toplamak üzere harekete geçen belediye, bu yağları toplayarak hem geri dönüşüme katkı sağlamayı hem de çevreyi kirlenmekten kurtarmayı hedefliyor.

'Bitkisel Atik Yağların Kontrolü Yönetmeliği' gereğince belediye, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü arasında oluşturulan komisyonla her yıl olduğu gibi denetimlerine devam ediyor. Denetim yapan ekipler işletme sahiplerine atık yağların depolanması ve daha sonrasında lisanslı firmalara teslim edilmesi hususunda işletme sahiplerine uyarılarda bulundu.

Atık yağların lisanslı firmalar tarafından toplandığı ve bunlar dışında kaçak toplama yapanlara verilmemesi gerektiği konusunda da uyarılarda bulunan ekipler, işletmelere bilgilendirici broşür de dağıttı.