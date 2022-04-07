Atletizm seçmelerinde ter döktüler

Sivas'ta Anadolu Yıldızları Ligi Atletizm il seçmeleri yapıldı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta düzenlenen “Anadolu Yıldızları Ligi Atletizm il seçme yarışları” sona erdi.

4 Eylül Spor Vadisi Atletizm Stadyumunda düzenlenen seçmeler 2 gün sürdü. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı seçmelere 80 sporcu katılım sağladı.

Seçmelerde başarılı olan sporcular 16-17 Nisan'da Kırıkkale'de yapılacak olan grup yarışmalarında Sivas'ı temsil edecek. Kırıkkale'de düzenlenecek olan grup yarışlarına; Ankara, Çankırı, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Aksaray ve Kırıkkale'den sporcular katılacak.