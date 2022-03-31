Atletizm yarışları nefes kesti

Sivas’ta 200 sporcunun katılımı ile yapılan “Okullar arası gençler A-B atletizm il birinciliği” yarışları izleyenlerin nefesini kesti.
Sivas'ta 200 sporcunun katılımı ile yapılan “Okullar arası gençler A-B atletizm il birinciliği” yarışları izleyenlerin nefesini kesti.
Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği organizesinde yapılan okullar arası gençler atletizm yarışları sona erdi.
4 Eylül Spor Vadisi Atletizm Stadyumunda gerçekleştirilen yarışlara 11 okuldan 200 sporcu katılarak kıyasıya mücadele etti. Farklı kategorilerde yarışan sporcuların performansları izleyenlerin nefesini kesti.
Yarışlar sonunda dereceye girenlere madalya takdim edildi.