Atletizmde çalışmalar tam gaz

Bu kapsamda atletizm çalışmaları 4 Eylül Spor Kompleksi Atletizm Stadyumu'nda Antrenör Gonca Özdemir yönetiminde devam ediyor. İdmana yaptıkları çalışmalarla renk katan yıldız ve genç sporcular, antrenmandaki performanslarıyla antrenör Özdemir'den tam not aldı.

Yaz okulu çalışmaları hakkında bilgiler veren Gonca Özdemir, çalışmaların durmaksızın devam ettiğini söyleyerek, “İlimizde tüm spor branşlarında olduğu gibi atletizmde de çalışmalar devam ediyor. Sporcuları iyi bir şekilde yetiştiriyoruz. Sporcular yaz tatilini dolu dolu geçiriyorlar. Sivas atletizmi yeni sezonda birçok derece yapacaktır. Buna inancımız tam” ifadelerini kullandı.