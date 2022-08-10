İhlas Haber Ajansı

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Attan düşen genç kadın ağır yaralandı

Tatil için Hollanda’dan memleketi Sivas’a gelen genç kadın, attan düşerek ağır yaralandı.

Tatil için Hollanda'dan memleketi Sivas'a gelen genç kadın, attan düşerek ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, olay şehir merkezinde bulunan bir at çiftliğinde yaşandı. 34 yaşındaki Rümeysa Konuksever bindiği atı sırtından düşerek yaralandı. Düşünce kafasını çarparak ağır yaralanan kadın, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilen Konuksever'in Hollanda'da ikamet ettiği ve tatil için memleketi Sivas'a geldiği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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