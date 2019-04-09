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Avcı domuzdan, domuz avcıdan kaçtı

Avcının domuzdan, domuzun ise avcıdan korkup kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Sivas'ta güvenlik kamerasıyla kaydedilen ilginç görüntüde, Kızılırmak kenarında balık avlayan bir avcı kendine yaklaşan domuzu fark etmedi. Domuzda avcıyı fark etmeden çalılıklara doğru ilerleyip bir anda avcı ile karşı karşıya kaldı. Bir anda domuzu karşısında gören avcı kaçmaya başlarken aynı şekilde avcıdan korkan domuz da hızla ters istikamette kaçması güldüren görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

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