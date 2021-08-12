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Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 0 - Dinamo Batumi: 0 (İlk yarı)

Avrupa Konferans Ligi 3.

Ön Eleme Turu rövanş maçında Sivasspor, deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Gürcistan ekibi Dinamo Batumi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


25. dakikada Ahmet'in taç atışında ceza sahası içerisindeki James'in vuruşunda kaleci Alavidze topu çeldi.


39. dakikada Mamuchashvili'nin ceza sahasına yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta top kaleyi bulmadan defansan geri döndü.


45. dakikada Jigauri'nin pasında topla buluşan Flamarion ceza sahası içerisine girip kaleyi hedefledi. Son anda defansın golü önledi.



Stat: Sivas 4 Eylül


Hakemler: Ricardo De Burgos Bengoechae, Roberto Diaz Perez Del Polomar, Jon Nunez Fermandez


DG Sivasspor: Ali, Uğur, Koray, Caner, Ahmet, Azubuike, Fajr, Hakan, Kayode, Sefa, James


Yedekler: Muammer, Emre, Cofie, Gradel, Yatabare, Felix, Kerem, Ziya, Özkan


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Dinamo Batumi: Alavidze, Chabradze, Kobakhidze, Azatskiy, Azarov, Teidi, Manjgaladze, Jigauri, Altunashvili, Mamuchashvili, Flamarion


Yedekler: Kharratishvili, Margvelashvili, Nikabadze, Tevdoradze, Pantsulaia, Grozurek, Navaloski, Gagoshidze, Shindagoridze


Teknik Direktör: Giorgi Geguchadze


Sarı kartlar: Ahmet, Fajr (DG Sivasspor), Manjgaladze (Dinamo Batumi)

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