Avrupalı kadınlardan esinlenilerek tasarlanan bu bıçak, sapıyla dikkat çekmeyi başardı

Sivaslı bıçak ustası, 6 yıllık koçboynuzlarından klasik ‘kadın bacağı bıçağı'na yeni bir görünüm kazandırarak, boyutunu 24 santime çıkarttı.

Koçboynuzunun 10 farklı işlemden geçmesi sonucu ortaya çıkan 'Sivas bıçağı' her geçen gün ilgi görmeye davam ediyor. Koçboynuzlarının ateş üzerinden ısıtılması ve boynuzların kesilerek eğim verilmesiyle üretimine başlanan Sivas bıçağı birbirinden farklı tasarımlarıyla da adından söz ettiriyor. Yaklaşık 40 yıl önce Sivaslı bıçak ustalarının Avrupa'dan kente gelen topuklu ayakkabı giyen kadınlardan ilham alarak tasarladıkları ‘kadın bacağı bıçağı' ise görenlerin ilgisini çekiyor. Estetik bir yapıya sahip olan bu bıçakların boyutu, bıçakçı Emre Göçeri tarafından uzun uğraşlar sonucu 24 santime kadar çıkarıldı. 6 yıllık koçboynuzlarından yapılan ‘kadın bacağı bıçağı' sapıyla dikkat çekiyor.

“Topuklu ayakkabıdan esinlenerek yapıldı”

Emre Göçeri, kadın bacağı bıçağının Avrupa'dan kente gelen topuklu ayakkabı giyen kadınlardan esinlenerek ortaya çıktığını ifade ederek, “Kadın bacağı bıçağımız bundan 30-40 sene önce Avrupa'dan Sivas'a gelen topuklu ayakkabılardan ilham alınarak ustamız tarafından tasarımı yapılmış. Ustamız işi bize devredince biz de kadın bacağı bıçağımızı nasıl geliştiririz diye düşündük ve saplarını dolgunlaştırdık. Bir diğer yenilik ise avcı bıçağı namlusu takarak avcıların kullanacağı şekilde yaptık. Özel tasarım isteyen müşterilerimize ise patentli ürünlerimizde bulunan motifler ile süsledik. Çok fazla bir talep var, biz bile bu kadar talep geleceğini tahmin etmiyorduk. Bu sapları yapmak için 5-6 yaşındaki koçların boynuzlarını kullanıyoruz. Türkiye'de de çok fazla kalmadı” dedi.

“Talep aşırı derecede fazla”

Göçeri, bıçakların oldukça talep gördüğünü söyleyerek, “Eskiden bu bıçaklar cılız 6-7 santimetre boynuzlardan yapılıyordu ve yapımı kolaydı. Şu an bu bıçağın sapları 14-15 santimetre boynuzdan yapılıyor. Koçboynuzunda bu boyutları yakalamak gerçekten çok zor. Bu boyutlardaki bıçakların 5 tanesini 1 haftada yapabildik. Hızlı çalışan bir sistemimiz var fakat bunları yapmak maalesef bizi biraz uğraştırdı. Küçük versiyonunu ise daha kolay olduğu için 50 adetten başlıyoruz ve 2 günde bitiriyoruz. Fakat büyüklerini çok zor yapıyoruz hatta 7-8 tane boynuzu hiç düşmediğimiz bir hataya düştük ve atmak zorunda kaldık. Çok sayıda birincilik alan bıçağımız vardı fakat bunları ayrı bir yeri olduğunu düşünüyorum. İnternetten online olarak satış yaptığımız için yoğun bir şekilde Avrupa'dan ve Türkiye'nin 81 iline gönderiyoruz. Fiyatları ise 300 lira ve bin 200 lira arasında değişiklik gösteriyor. Bunlara benzeyen modeller piyasada 2 bin liradan satılıyor fakat biz insanlarımızı yormamak için 600 liradan satıyoruz. Talep aşırı derecede fazla o yüzden Ankara ve Antalya'da şubelerimizi açtık. Fakat diğer şubelerimizde şu an için maalesef bu bıçakları satmaya başlamadık. Biz buna zaman harcadığımızda diğer çakılarımızı yapamıyoruz ama yavaş yavaş başlayacağız. Bu yüzden bu bıçaklar bizi yoruyor. Talep çok, bu bizim hoşumuza gidiyor fakat yapımı çok zor. Biz kendimizi zorlasak bundan ayda ancak 40 tane yapabiliriz” şeklinde konuştu.