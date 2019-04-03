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Avukatlar Huzurevi sakinleri ile bir araya geldi

Sivas Barosuna bağlı avukatlar, Avukatlar Haftası dolayısı ile huzur evi sakinleri ile bir araya geldi.


Baroya bağlı avukatlar, Baro Başkanı Hacı Yılmaz Demir beraberinde Sivas İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi ziyaret etti. Burada Huzurevi sakinleri ile sohbet eden avukatlar yemekleri de huzur evi sakinleri ile birlikte yedi. Ardından çaylarını birlikte yudumlayarak birlikte vakit geçirmeyi sürdürdüler. Huzurevi sakinleri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Avukatlar çekilen hatıra fotoğrafının ardından huzurevinden ayrıldı.

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