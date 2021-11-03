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Ayağı ipe dolandı, itfaiye özgürlüğüne kavuşturdu

Sivas’ta bir apartmanın çatı katında ayağı ipe dolanarak mahsur kalan güvercini, itfaiye ekipleri kurtardı.

Sivas'ta bir apartmanın çatı katında ayağı ipe dolanarak mahsur kalan güvercini, itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgilere göre olay Kılavuz Mahallesi Vefa konutlarında meydana geldi. Ayağı ipe dolanan güvercin aparmanın çatı katı kısmına mahsur kaldı. Aşağı doğru sarkan güvercini görenler durumu Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle çıkarak güvercini ipten kurtardı. Kurtulan kuş özgürlüğüne kavuşturuldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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