Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor

Sivas'ın Gemerek ilçesinde ayakkabı tamiri yapan Abbas Şenen, mesleği devam ettirecek çırak bulamadığını belirtip, okula gitmek istemeyen öğrencilerin velilerine seslendi.

Ayakkabı fiyatlarının artmasıyla ayakkabı tamircilerindeki iş yoğunluğu arttı. Ayakkabı tamirciliği yok olmaya yüz tutarken, yeniden gelir getiren meslekler arasında yerini aldı. Ayakkabı tamircileri işlerin yoğunluğundan memnun olsa da çırak bulamadıkları için bir hayli dertli.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde ayakkabı tamirciliği yapan Abbas Şenen, yanında çalışmayı göze alan bir çırağa dükkanını devretmeye hazır olduğunu söyledi.

Meslek hayatına Kayseri'de bir dükkanda çırak olarak başlayan Abbas Şenen, işine dört elle sarıldı. Çıraklık eğitimini tamamlayarak kısa sürede kalfa ve usta olan Şenen, daha sonra memleketi Sivas Gemerek'e dönerek, ayakkabı dükkanı açtı. 47 yıldır mesleğini özveriyle ve severek sürdüren Şenen, mesleğinin yok olmasından endişeleniyor. Unutulmaya yüz tutmuş mesleğinin yok olmasını istemeyen Şenen, çırak bulamadığı için okula gitmek istemeyen öğrencilerin ailelerine seslendi. Şenen, “2 yıllık çıraklık kursumu yaptım ve 3 yılda kalfa ve usta olarak yetişip 1979 yılında Gemerek'e gelerek ilk dükkanımı açtım. Mesleğimi severek yapıyorum. Her şeyimi bu meslekte çalışaraktan kazandım. Emekli oldum, iki çocuk okuttum. Oğlum memur oldu, kızım ev hanımı. Mesleğimi severek yaptığımdan dolayı çocuklarımı çok rahat büyüttüm. Satın aldığım 40 metrekare alana sahip iş yerime kira vermiyorum. 47 yıldır mesleğimi severek yapıyorum. 2007 yılında emekli oldum hala çalışıyorum. Fakat yetiştirecek bir çırak bulamıyorum. Eğer çırak bulup yetiştirsek bu mesleği öldürmeyeceğiz devam ettireceğiz. Ailelere sesleniyorum. Okumayan çocuk varsa yanıma çırak olarak versinler yetiştireyim. Dükkanı da ona devredeyim ve meslek devam etsin körlenmesin” diye konuştu.