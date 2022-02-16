İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ayhan: “Trafikte saygıyı eğlenerek öğreniyorlar”

Sivas Valisi Salih Ayhan, çocuklara küçük yaşta trafik bilincinin aşılanması amacıyla yapılan Trafik Eğitim Parkını ziyaret ederek, trafik ve ilk yardım dersi alan öğrencilerle bir araya geldi.


Vali Ayhan'a Vali Yardımcısı Kadir Algın, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan eşlik etti.


Bir süre öğrencilerle sohbet eden Vali Ayhan, "Çocuklarımız; öğrenilmesi gereken trafik kurallarını, trafiğin işleyişini ve trafikte saygıyı, eğlenerek öğreniyorlar" ifadelerini kullandı.


Çocuklarla yakından ilgilenen Ayhan, öğrencilere kitap hediye etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.