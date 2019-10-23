Ayhan'dan İHA'ya teşekkür belgesi

yıl dönümü etkinliklerine desteklerinden dolayı İhlas Haber Ajansı (İHA) adına, İHA Sivas Bölge Müdürü Göktürk Fırat'a teşekkür belgesi takdim etti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, İHA Sivas Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. İHA'nın çalışmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayhan, İHA çalışanlarının Dünya Gazeteciler Gününü'de kutladı. Ayhan İHA adına bölge müdürü Göktürk Fırat'a, Sivas Kongresinin 100. yıl dönümü etkinliklerine verilen medya desteğinden dolayı ‘teşekkür belgesi' takdim etti. Ayhan ayrıca Fırat'a Sivas Kongresinin 100. yıl dönümü dolayısıyla bastırılan 100. yıl pullarından hediye etti.