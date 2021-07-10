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Ayı tarafından parçalandığı düşünülen kişi ölü bulundu

Sivas’ın Divriği ilçesinde ayı saldırısına uğradığı düşünülen kişi ölü bulundu.

Sivas'ın Divriği ilçesinde ayı saldırısına uğradığı düşünülen kişi ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Divriği ilçesi Kayacık Mahallesi kırsalında meydana geldi. Hasan Ali Dalkıran (47) isimli kişi kardeşi tarafından kırsalda ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemede vahşi bir hayvan tarafından parçalandığı anlaşıldı. Ölümüne ayı saldırısının neden olduğu düşünülen Dalkıran'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin anlaşılabilmesi için otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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