Ayışığı Sirki çocuklarla buluşacak

Sivas Devlet Tiyatrosu, “Ayışığı Sirki” adlı çocuk oyunuyla, “Küçük Hanımlar Küçük Beyler” Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali'nde perde açacak.

Ekim ayından bu yana 8 bin 44 çocuğa perdelerini açan Sivas Devlet Tiyatrosu, “Küçük Hanımlar Küçük Beyler” Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali'nde “Ayışığı Sirki” adlı çocuk oyunuyla ferdelerini açmaya hazırlanıyor.

Sivas Devlet Tiyatrosu'nun misafirleri arasında; Sivas merkez, ilçe ve köylerinde bulunan, kreş, anaokulu ve ilk öğretim okulları ile engelli çocukların eğitim aldıkları özel eğitim uygulama okullarını öğrencileri ile Sivas Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda anneleriyle birlikte yaşayan çocuklar yer aldı.

Muzaffer Kırıkkalp tarafından kaleme alınıp, yönetilen “Ayışığı Sirki” adlı çocuk oyunuyla 25-30 Nisan tarihleri arasında, Ankara Altındağ Tiyatrosu'nda ilk gösterimi gerçekleştirecek.