İhlas Haber Ajansı

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Aynı kavşak, yeni bir kaza: 6 yaralı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde sinyalizasyon sistemi bulunmayan kavşakta yeni bir kaza meydana geldi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde sinyalizasyon sistemi bulunmayan kavşakta yeni bir kaza meydana geldi. Bu kez 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Kayseri karayolu Sivas'ın Gemerek ilçesi Yeniçubuk girişinde meydana geldi. A.Y. yönetimindeki 66 NH 524 plakalı Hyundai marka otomobille C.U. yönetimindeki 34 EGA 554 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan; R. A., N.E., H. U., A. Y., Z.S.U., Ş. D. U. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği kavşakta sürekli kaza meydana geldiği belirtildi. Vatandaşlar kazaların azalması için kavşakta sinyalizasyon sistemi kurulmasını istedi.

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