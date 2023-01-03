Aynı takımda top koşturan tek yumurta ikizler, oyun içinde karıştırılabiliyor

Sivas'ta aynı takımda forma giyen tek yumurta ikizi kız kardeşler, birbirine o kadar benziyor ki oyun içinde bile takım arkadaşları tarafından karıştırılabiliyorlar.

Sivas'ta yaşayan tek yumurta ikizleri Ece ve Naz Laçoğlu futbola olan ilgileriyle dikkat çekiyor. İkizlerin futbola olan merakı erkek arkadaşlarını izleyerek başladı. Zaman zaman erkek arkadaşlarıyla mahalle maçları da yapar kardeşler futbolu profesyonel olarak oynamaya karar verdi. Okullarının futbol takımına giren kardeşler bir süre sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Kız Futbol Kulübünün dikkatini çekmeyi başardı. Takıma transfer olmalarının ardından sıkı bir şekilde antrenmanlara başlayan kardeşler sağ ve sol kanat mevkiinde görev yapıyor. Tek yumurta ikizler birbirine o kadar çok benziyor ki takım arkadaşları ve taraftarlarca sürekli karıştırılıyor. Futbolu çok sevdiklerini belirten ikizlerin en büyük hayali birlikte milli takım formanı giymek.

Eleştirilere golleriyle cevap veriyorlar

Ece Laçoğlu, futbolun erkek oyunu olduğunu iddia edip kendilerini eleştirenlere atıkları gollerle cevap verdiklerini söyleyerek, ‘'Babam jandarma uzman çavuş olarak görev yapıyor. O zamanlarda Şırnak'ta görev yapıyordu. Şırnak'ta çok sosyal aktivite yoktu. Bizim futbola olan hevesimiz orada ki çim sahada başladı. Oradaki bulunan aileler ve arkadaşlarımız ‘ Siz kızsınız ne anlarsınız futboldan' diyorlardı. Ama biz yılmadan oynamaya devam ettik. Daha sonra babamın tayini Sivas'a çıktı. Okuldaki hocamızın bizi futbol takımına davet etmesinin ardından biz de takıma katıldık. Ora bir süre oynadıktan sonra bizi Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Kız Futbol Kulübü'ne çağırdılar. Bizde gelen teklifi kabul ettik. Hedefimiz büyük kulüplerin alt yapısına girmek ve profesyonelce oynamak. Milli takımda da oynamak istiyoruz. Okulda da genellikle ‘Siz ne anlarsınız futboldan kız oyunu değil bu erkek oyunu bir gol dahi atamazsınız' diyorlar. Biz bu sözlere sahada gol atarak cevabımızı veriyoruz. Yani futbol bence erkek oyunu değil erkeklerden daha iyi oynadığımızı burada onlara kanıtlıyoruz. Ben sol kanatta oynuyorum, ikizimde sağ kanatta oynuyor. Takımın kanatları bize emanet'' şeklinde konuştu.

"Sahada gözlerimiz birbirimizi arıyor"

Naz Laçoğlu, ikiziyle uyumlu bir şekilde oynadıklarını belirterek, “Şırnak'ta bizim için çok fazla sosyal aktivite yoktu. Kaldığımız lojmanın bahçesinde çim saha vardı. Bizde o sahada futbola başladık. Aileler ve çevremizdeki insanlar ‘Erkek oyunu bu oynamayın' dediler fakat biz pes etmedik ve oynamaya devam ettik. Daha sonra babamızın tayini Sivas'a çıktı. Sivas'a gelmemizin ardından okulun futbol takımında oynamaya başladık. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Kız Futbol Kulübü bizi beğendi ve bizi takımlarına çağırdılar. Biz de kulübe gittik. Takım arkadaşlarımız biz tek yumurta ikizi olduğumuz için bizi çok karıştırıyorlar. Futbolu çok seviyoruz ve iyi oynuyoruz. İkizimle de takımda çok iyi anlaşıyoruz. İkizimle aynı kulüpte oynuyoruz ve hep aynı yerlerde devam etmek istiyoruz. Birbirimizden hiç ayrılmak istemiyoruz. Maçlarda ikizimle iyi anlaşıyoruz. Sahada gözümüz hep birbirimizi arıyor ve paslaşıp gol atıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sahada ayıt etmek mümkün değil

Tek yumurta ikizlerin takım arkadaşlarından Gizem Türkoğlu, tek yumurta ikizi olan takım arkadaşlarını benzerliklerinden dolayı sahada karıştırdığını belirterek, "İkisini de takıma geldiklerinde çok karıştırdım, birbirlerine çok benziyorlar. İkisi de çok iyi futbol oynuyor. Takımda gerçekten çok uyumlu oynuyoruz, birisi sağ kanatta birisi, sol kanatta oynuyor ve takımada çok uyum sağlıyorlar. İleride de çok iyi futbol oynayacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.

Öte yandan, takım arkadaşlarından Sıla Arslan, ikiz kardeşlerin takım içerisinde güzel bir uyum sağladığını söyleyerek, "Hem maçta hem de idmanda ikisini karıştırma genellikle çok oluyor. Takıma gerçekten güzel bir uyum sağlıyorlar. Birisi sağ kanatta, birisi sol kanatta oynuyor” diye konuştu.