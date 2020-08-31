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Aynı yerde 24 saat içinde 3. Kaza

Sivas’ın Gürün İlçesi Mazıkıran mevkisinde 24 saat içerisinde meydana gelen 3 kazada 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün İlçesi Mazıkıran mevkisinde 24 saat içerisinde meydana gelen 3 kazada 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Kayseri-Malatya karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi Mazıkıran mevkisinde 24. Saat içerisindeki 3. Kaza gerçekleşti. S.Ç. yönetimindeki 07 NVP 07 plakalı Renault marka otomobil Kayseri'den Malatya istikametine seyir halindeyken yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Gürün devlet hastanesine kaldırıldı. Aynı yerde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen iki farklı kazada 1 kişi ölmüş 4 kişi ise yaralanmıştı. Sürücüler kazalara yola serilen mıcırın neden olduğunu ileri sürdü.

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