İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ayşe nine için Ekipler seferber oldu

Sivas’ın Gürün ilçesinde rahatsızlanan 67 yaşındaki kalp hastasının hastaneye ulaştırılabilmesi için ekipler seferber oldu, önce karla kaplı köy yolu açıldı sonra hasta ambulansla alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde rahatsızlanan 67 yaşındaki kalp hastasının hastaneye ulaştırılabilmesi için ekipler seferber oldu, önce karla kaplı köy yolu açıldı sonra hasta ambulansla alınarak hastaneye ulaştırıldı.


Sivas'ın Gürün ilçesi Ayvalı köyünde ikamet eden kalp hastası 67 yaşındaki Ayşe Altun sabah saatlerinde rahatsızlandı. Altun'un yakınları 112'yi arayarak yardım istedi. Hastaya müdahale etmek isteyen 112 ekipleri, köy yolu yağan kar nedeniyle kapalı olduğu için ilçe özel idaresi ekiplerinden yardım aldı. Ekipler iş makinesi yardımıyla yolu açtı ve ambulans hastaya ulaştı. Gürün Devlet Hastanesine ulaştırılan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.