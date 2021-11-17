Azeri şehit çocukları milli günlerinde unutulmadı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ile Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği iş birliği Azerbaycan'ın Millî Diriliş Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Karabağ şehit ve gazi çocukları ile SCÜ'de eğitim gören şehit ve gazi çocuklarının ağırlandığı program SCÜ Personel Yemekhanesi Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirildi.

Programa Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Azerbaycan Türkiye Büyükelçiliği Başkâtibi İlhan Zeynalov, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi çocukları ile yakınları katıldı.

Programda konuşma yapan Belediye Başkan Vekili Topgül, Türkiye ve Azerbaycan'ın iki devlet bir millet olduğunu, bu birlikteliği güçlendirmek için yapılan bütün çalışmalara destek olacaklarını belirtti.

Rektör Prof. Dr. Yıldız da konuşmasında Sezai Karaç'un vefatını hatırlatarak Allah'tan rahmet diledi. Yıldız 19 Karabağ şehit ve gazi çocuğunun SCÜ eğitim gördüğünü söyleyerek, “O öğrencilerimizle bir araya gelmek istedik. Bu amaçla Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Beyle bu programı gerçekleştirdik. Azerbaycan'ın şehitleri bizim şehitlerimiz, onların evlatları da bizim evlatlarımız. Üniversitemizde onlara en iyi şekilde eğitim vermeye gayret ediyoruz. Bundan sonra gelecek öğrencilere de hazırız. İki devlet bir millet düşüncesiyle sürdürdüğümüz bağımızı güçlendireceğiz. Azerbaycan'ın Millî Diriliş Günü'nü kutluyor, katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Azerbaycan Türkiye Büyükelçiliği Başkâtibi Zeynalov Türkiye ve Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı'nda sergilediği birlikteliğin önemine değinerek, “Bizim bizden başka dostumuz yok. Biz Azerbaycan halkı olarak sadece Türkiye'den destek gördük. Türkiye'nin dünyada oynadığı rol sonucunda Allah'a çok şükür Türk devletlerinin teşkilatlanmasını sağladı. Rahmetli Turgut Özal'ın dediği gibi, “20. asır Türk asrı olacaktır.” şeklinde konuştu.

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Deveci ise Azerbaycanlı öğrencilerin yalnız olmadığını, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Konuşmaların ardından şehit ve gazi çocuklarına protokol üyeleri hediye verdiler.