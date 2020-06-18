Aziz Vlas kazı çalışmalarında 25 adet sikke bulundu

Sivas'ta, bin 200'e yakın kiliseye adı verilen Aziz Vlas'ın mezarının bulunduğu düşünülen alanda yapılacak çevre düzenleme çalışması öncesi yapılan kazıda Anadolu Selçuk döneminde kullanılan 25 adet sikke bulundu.

Dinler tarihinin önemli isimlerinden birisi olan Aziz Vlas'ın mezarının bulunduğu düşünülen Sivas'ta Kaleardı Mahallesinde ki alanda gerçekleştirilecek çevre düzenlemesi öncesi, olayı tarihi kalıntılara zarar verilmemesi için başlatılan arkeolojik sondaj çalışması devam ediyor. Geçtiğimiz gün başlayan kazı çalışmaları sırasında 25 adet Selçuklular döneminde kullanılan sikke bulundu. Sikkeler Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Emin Oğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, Vakıflar Bölge Müdürü Teoman Karaca ve beraberindekiler kazı alanında incelemelerde bulundu. Ayhan, kazı çalışmasını yapan ekipten bilgi aldı. Ayhan, yapılan kazı çalışmalarında Anadolu Selçuk dönemine ait 25 adet sikke ile tandır bulunduğunu söyledi.

“Sivas'ımızın ulusal ve uluslararası inanç turizminde önemli bir yeri olacak”

Sivas Valisi Salih Ayhan gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivas'ın ulusal ve uluslararası inanç turizminde önemli bir yeri olacağını belirtip, “Müze müdürlüğümüzün koordinesinde Kültür Varlıkları bölge müdürlüğümüzün izniyle, Kültür Varlıkları Genel müdürlüğünün onayıyla burada kazı çalışmaları yürütüyoruz. Burada ki kazı çalışmalarının özünde, manasında buradaki halkın tabiriyle göz evliyası olan diğer ismiyle de Aziz Vlas olarak bilinen kişinin mezarını aramak değil. Burada belediyemiz çevre düzenlemesi yapacak. Çalışmalar yapılmadan önce bu bölgenin eski bir yerleşim yeri olması hasebiyle çalışma yapmadan önce tarihi bir değer var mı, yok mu önce kazı yaparak onun tespitinin yapılması. Akabinde de belediyemizin bir çevre düzenlemesi yapması. Aziz Vlas, Hristiyanlığın hak dini olduğu zamanda ki önemli temsilcilerinden birisi. Cenab-ı Allah'a hak dinine inancı olan Hristiyanlığın hak din olduğu zaman ki önemli bir şahsiyet. Bizim burada ve Avrupa'da ismi zikredilen ve Sivas'ın inanç turizmi açısından önem arz eden bir kişidir. Şuan aşamada Selçuklu dönemine ait sikkeler ve tandır var. Çevre düzenlemesi yapmamıza da çok engel bir husus yoktur. Bu bizim değerimiz, geçmişte var olan Hristiyanlığın hak din olduğu zamanda ki çok önemli bir şahsiyet. Yüzlerce kiliseye ismi verilmiş olup, İspanya gibi Avrupa'nın birçok şehrinde anlamlı olan bir isim. Biz bu değerlerimize sahip çıkacağız. Sivas'ımızın ulusal ve uluslararası inanç turizminde önemli bir yeri olacak” dedi.