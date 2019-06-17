Baba ve çocukları yarıştı

Sivas Valiliği himayesinde ‘Babalar Günü'ne özel olarak hazırlanan “Babam ile Sahnedeyim” ses yarışması da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programa Sivas Valisi Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ile il protokolü ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda babalar ile çocukları sahnede birlikte şarkı ve türkü söyleyerek, maharetlerini sergilediler. 8-14 yaş aralığındaki çocukların katıldığı “Babam İle Sahnedeyim” programında 10 baba ile 10 çocuk kıyasıya yarıştı. Babası Adem Kaşkaya ile sahne alan Kerim Kaşkaya ise programın onur konuğu oldu.

Programın sonunda konuşan Vali Salih Ayhan, Ocak ayı itibariyle başlayan ve birbirinden farklı pek çok programın bugüne kadar yer aldığı 100. yıl etkinliklerinin kültürden sanata, tarihten turizme, spordan sosyal içerikli programlara kadar ulusal ve uluslararası alanda devam edeceğini belirterek, ‘Babalar Günü'ne özel hazırlanan yarışmada emeği geçenleri tebrik etti. Yarışmacıların sahnede gösterdikleri özgüvene teşekkür eden Vali Ayhan, “Babalar çocuklarına unutamayacağı bir anı bıraktı” dedi.