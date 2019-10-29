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Badminton öğreniyorlar

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Badminton İl Temsilciliği tarafından Cumhuriyet Üniversitesinde badminton kursu açıldı.


KYK Spor Tesisinde Badminton Antrenörü Ali Fuat Genç nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanlar yaklaşık 2 saat sürüyor. Badminton sahalarında öğleden sonra ve akşam gerçekleştirilen badminton çalışmalarına üniversitede eğitim gören öğrenciler katılırken, kurs ücretsiz olarak veriliyor.


Badminton Antrenörü Genç, kursun öğrenciler açısından yararlı olacağını ifade ederek; “Cumhuriyet Üniversitesinde öğrencilere yönelik badminton çalışmalarımızı başlattık. Öğrencilerimizin boş vakitlerini badminton öğreterek harcıyoruz. Tüm sporculara antrenmanlarda başarılar diliyorum. Badminton'u ilimizde yaygınlaştırmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

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