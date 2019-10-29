Badminton öğreniyorlar

KYK Spor Tesisinde Badminton Antrenörü Ali Fuat Genç nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanlar yaklaşık 2 saat sürüyor. Badminton sahalarında öğleden sonra ve akşam gerçekleştirilen badminton çalışmalarına üniversitede eğitim gören öğrenciler katılırken, kurs ücretsiz olarak veriliyor.

Badminton Antrenörü Genç, kursun öğrenciler açısından yararlı olacağını ifade ederek; “Cumhuriyet Üniversitesinde öğrencilere yönelik badminton çalışmalarımızı başlattık. Öğrencilerimizin boş vakitlerini badminton öğreterek harcıyoruz. Tüm sporculara antrenmanlarda başarılar diliyorum. Badminton'u ilimizde yaygınlaştırmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.