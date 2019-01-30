İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bağ evinde çıkan yangın korkuttu

Sivas’ta bir bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sivas'ta bir bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın sabah saatlerinde Eğriköprü Mahallesi'ndeki bağ evinde çıktı. Yaşar Taşkent'e ait bağ evinden alevlerin yükseldiğini görenlerin durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri arazi içerisinde bulunan bağ evine çamur nedeniyle eve güçlükle ulaşarak yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası bağ evi kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.