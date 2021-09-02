“Bağımlılıkla mücadele etmek her bireyin görevidir”

Toplantıda konuşan İl Müftüsü Yusuf Akkuş, bağımlılık koordinatörü olarak hizmet veren görevlilere çalışmalarından dolayı teşekkür ederek “Aile bütünlüğünü tehlikeye sokarak gençlerimizi ve geleceğimizi tehdit eden, madde bağımlığı, sosyal medya bağımlılığı veya bunlara benzer her türlü bağımlılıklarla mücadele etmek her bir bireyin görevidir. İl Müftülüğü olarak bu mücadele içindeyiz ve koordinatörlerimiz ile sahaya inerek tespit edilen bağımlılara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarımızda Müftülüğümüz ile iş birliği içerisinde olan diğer kurumlarımıza ayrıca desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

İki oturum halinde yapılan toplantı, Sağlık İl Müdürlüğü Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi personellerinin sunumu ile sona erdi.