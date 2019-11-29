İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bağlıçay köyü Dernek Başkanı Özülüş'ten Başkan Çiftçi'ye ziyaret

Sivas Bağlıçay Köyü Dernek Başkanı Orhan Özülüş, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi’yi makamında ziyaret etti.

Sivas Bağlıçay Köyü Dernek Başkanı Orhan Özülüş, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.


Ankara 2. Bölge İtfaiye Müdürü aynı zamanda Bağlıçay köyü dernek Başkanı Orhan Özülüş, köy dernek üyeleri ve beraberindekiler Belediye Başkanı Nami Çiftçi'yi makamında ziyaret ederek başarılar diledi. Ziyarette Başkan Çiftçiye Atatürk resimli tablo hediye edildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çiftçi, Özülüş ve Yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.