Bahar alerjisi eğitimde aksamalara neden oluyor

Dr. Yavuz Sayar, bahar aylarında artış gösteren alerjik rahatsızlıkların çocuklarda okul eğitiminde aksamalara neden olduğunu söyledi.

Sivas Medicana Hastanesi doktorlarından Dr. Yavuz Sayar, bahar aylarında artış gösteren alerjiler ve çocukların korunması için alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Sayar, bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte özellikle grip nezle ve bahar alerjilerinde artış gözlenmekte olduğunu ifade ederek, “ Özellikle mevsimsel dönemi itibariyle grip enfeksiyonları çocuklarda bu dönemde sık gözlenmekte. Okulların açık olması nedeniyle kapalı ortamlarda bu tür enfeksiyonların sık görünmesi söz konusu. Özellikle bahar mevsiminin gelmesi ile ağaçlardan yayılan, çiçeklerden yayılan polenlerin de artışıyla birlikte oluşan polen alerjilerine sık rastlamaktayız. Polen alerjisi olan çocuklarda burun akıntısı, hapşırma, burun tıkanıklığı gibi bulgular gözlenmektedir. Özellikle bu alerjiye maruz kalan ya da alerjisi olan çocuklar bu dönemlerde biraz daha az dışarı çıkmalı. Evler onlar yokken havalandırılmalı. Özellikle dışarıya çıkmak zorundaysak, gözlük, polen maskesi ve koruyucu bir takım materyaller kullanılmalı. Ayrıca eve döndüklerinde bu çocukların üstündeki giysileri hemen çıkarması, yüzlerini yıkamaları, ağzını bol suyla çalkalamaları gibi basit önlemler alınabilir. Yine bununla semptomlar azalmıyorsa çocuk doktoruna başvurarak bu bulguları azaltabilecek ilaçlar reçete edilebilir.”dedi.

'Okuldaki başarı oranı azalabilir'

Sayar, alerjisi olan çocukların tedavi edilmediği takdirde okuldaki başarı oranlarının düşebileceğini belirtip “Özellikle bahar mevsimiyle birlikte çocukların da dışarıya çıkması, havaların ısınması, piknik mevsiminin başlamasıyla polen alerjisi olan çocukların ve ailelerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar var. Özellikle hijyen kurallarını bu listeyi yine başına yazabiliriz. Ellerin yüzün yıkanması, iyi beslenme, dengeli beslenme bu dönemde özellikle dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesidir. Alerjisi olan çocuklar uykularında düzensiz olması ve sık uyanmalarının nedeniyle uykusuz kalmaktalar. Tedavi edilmez ya da semttonların önüne geçilmezse okul başarısında da belli oranlarda düşüklük gözlenebilir.” Şeklinde konuştu.

Nelere dikkat etmeli?

Sayar, ailelerin ve çocukların dikkat etmesi gerekenleri şu şekilde sıraladı“ Özellikle bu aileler nelere dikkat etmeli. Eğer ev temizleniyorsa bu çocukların evde olmadığı dönemler seçilmeli, özellikle dışarıya çıkmak gerekiyorsa da polenlerin havada uçuştuğu saatlerin haricinde dışarıya çıkılması, bu saatlerde ortalama öğleden sonra 2-3' ten sonra gibi sayabiliriz. Özellikle elbiselerin ve normal giysilerin ya da kullanılan eşyaların parfümsüz ya da kokusuz, ayrıca herhangi bir ekstra madde içermeyen, sağlığa uygun deterjanlarla yıkanması son derece önemli. Ayrıca yünlü giyeceklerden, çarşaflardan, yorgandan uzak durulmalı. Genellikle pamuklu giyecekler giyilmeli. Ayrıca ortalama 60 derece civarında giyecekler yıkanmalıdır. Hijyen kuralları başta söylediğim gibi bu çocuklarda özellikle okuldan geldiklerinde açık havadan geldiklerinde muhakkak elleri yüzleri yıkanmalı, ağzı bol suyla çalkalanmalı. Polenler hava yolluyla yerleşebildiği gibi; göze, deriye ayrıca giyecekler üzerine de yerleşerek sürekli bir duyarlanmaya sebep verebilmektedir. O yüzden de giyeceklerin eve geldiğinde de değiştirilmesi, çıkarılması önem arz etmektedir.” İfadelerini kullandı.