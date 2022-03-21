Baharın müjdecisi Nevruz coşkuyla kutlandı

Sivas'ta baharın müjdecisi Nevruz Bayramı demir dövme, yumurta kırma ve ateş üzerinden atlama gibi çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sivas'ta baharın müjdecisi Nevruz düzenlenen program ile kutladı. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kuranı-ı Kerim tilaveti ile başlayan program konuşmalar ile devam etti. Çeşitli halayların oynandığı programda daha sonra yumurta kırma, örs üzerinde demir dövme ve ateş üzerinden atlama gibi çeşitli etkinlikler yapıldı. İl protokolünün ateşin üzerinden atlaması ise renkli görüntülere sahne oldu. Programın sonunda katılımcılara pilav ikramında bulunuldu.

“Türkiye'nin dört bir tarafında milletçe bunu yaşıyoruz''

Programda konuşan Vali Salih Ayhan, “ Nevruz önemlidir, Türk kültüründe özel bir yeri vardır. Bu duygu ve düşüncelerle bunu yansıtmak istedik ve böyle bir adım attık. Hepinizin, tüm Türk toplumunun Nevruzunu kutluyorum, mübarek olsun diyorum. Nevruzda toplumlarda barış, kardeşlik, karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü gibi kutsal değerlerimiz vardır. İnsani duyguların yürekleri ısıttığı yeni bir ışık, yepyeni bir gün. Bolluğun bereketin ve bahar mevsiminin gelişinin müjdecisi nevruza kavuşmanın hep birlikte, Türkiye'nin dört bir tarafında milletçe bunu yaşıyoruz'' dedi.