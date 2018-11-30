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Bahçe hortumu ile alevlerin arasına daldı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde 7 evin yanarak kül olduğu yangında evi yanan çaresiz vatandaş, bahçe hortumu ile alevlerin arasına daldı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 7 evin yanarak kül olduğu yangında evi yanan çaresiz vatandaş, bahçe hortumu ile alevlerin arasına daldı.


Edinilen bilgiye göre yangın, saat 02.00 sıralarında Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Çukuroba köyünde meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki 7 evi sardı. Yangının sıçradığı evlerden birisinin sahibi olan Adil isimli yaşlı vatandaş ise hortum ile evini kaplayan alevleri söndürmek istedi. Yaşlı adamın bu çaresiz anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çaresiz yaşlı adam çevredekilerin tüm ısrarına rağmen elindeki hortumu bırakmayarak alevleri söndürmeye çalıştı. Yangında 1 ev küle dönerken, 6 evde ise büyük çapta maddi hasar oluştu.

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