Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: “Noktalı siyaset olmaz”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu siyaset üretemeyip noktanın ardına sığındığını belirterek “Noktalı siyaset olmaz” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sivas Halk Buluşması'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önce kürsüye çıkarak Sivaslılara seslendi. Bahçeli konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devam etmesi gerektiğine değinerek, “Türkiye'de 1946'da çok partili demokrasiye geçildi. O günden bu güne geçen 70 yıllık dönem içerisinde 17 koalisyon hükümeti kurulmuş, bu hükümetlerin ömrü kısa olmuş, 5-6 siya parti iktidarı görülmüş, fakat Türkiye'nin hiçbir sosyal ve ekonomik problemi çözülmediği gibi Türkiye'nin başına musallat olan iç ve dış güçlere karşıda milletçe durulamamıştır. Yani, parlamenter sisteme tekrar dönelim diye mevcut sistemi eleştirenlere sesleniyorum. Bu kadar ağır bir felaketin yaşandığı dönemde şuan için kalkıp, 17 defa koalisyon hükümeti kurulmuş hepsinin ömrü 1-2 yıl olmuş, böyle bir yapıyla mı bu problemlerin altından kalkılabilecek. Şimdi bunun bir örneğini hep beraber görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimlerinin 2. turunu yaşarken bazı siyasi partiler bir araya geldiler, kimisi ittifak kurdu, kimisi başka yollara tevessül etti. Netice itibariyle 6'lı bir masa oluşturdular. Bu 6'lı masa 1.5 yıl toplandı bir tane Cumhurbaşkanı adayı belirlemekte başarılı olamadı. Sonunda bir isim üzerinde mutabakata vardıklarını söylediler ama masa alttan üstten çatladı, bir takım PKK terör örgütünün uzantılarıyla da bir arada yeni yeni suni masalar oluşturmaya çalıştılar. Şimdi Sivaslılara soruyorum. 1.5 yıl bir araya geldiniz. Her akşam bir yemek yediniz. Yediğiniz yemeklerde ne yediğinizi millete söylemediniz ama milletin karşısına geçip yalanla dolanla ortalığı karıştırıp, patatesten, soğandan, domatesten bahsedip pahalılıkları istismar ettiniz. Netice itibariyle bir tane adayı bulamadınız. En sonunda bir karara vardınız. Bugün bu adayla yarışa giriyorsunuz. Bu yedi partiden oluşan, yarın Meclis'te nasıl temsil edileceği belli olmayan, yönetimde istikrar yerine paydaşlar üreten, makamlar dağıtanlarla Türkiye'nin bugün ki ekonomik sıkıntılarını aşmak mümkün gözükmüyor” diye konuştu.

“Noktalı siyaset olmaz”

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu siyaset üretemeyip noktanın ardına sığınmakla suçlayarak, “Bir de moda oldu; ‘Şunu şunu yapacağım nokta.' Ne demek nokta, noktanın ötesi nedir neden söyleyemiyorsun? Nokta, yani diyorsun ki ben adayım Kemal Kılıçdaroğlu adını kullanıyorum nokta. Peki noktadan sonra ki Kılıçdaroğlu kim? Ne yapacak bu noktadan sonra? Bu noktanın ünlemi var ama bu noktanın virgülü yok. Nokta var demek ünlemi de beraberinde getirmek demektir. Yedi tane ünlem ver sonunda da bir nokta. Yedi noktanın içerisinde Meclis'te bir sürü parti var ama nokta sadece ve sadece Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu milletin huzuruna çıktığında ne yapacağını anlat, nasıl yapacağını anlat, anlatamıyorsan kendini kurtarmak için noktaya saklanma, noktanın altına gizlenme. Televizyona çıktığın zaman bu milletle alay etme. Evleri ücretsiz yapacakmışsın. Yalan dolan, fasulye nohut. Bunlardan bahsediyorsun son cümlen ne? Nokta. Noktalı siyaset olmaz” şeklinde konuştu.