Bakan Kasapoğlu'ndan Sivasspor için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında Karabağ'ı 2-0 mağlup eden DG Sivasspor Kulübü'nü tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı mağlup ederek gruptaki ilk 3 puanını alan Sivasspor Kulübü için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“UEFA Avrupa Liginde Qarabağ'ı 2-0 mağlup ederek, gruptaki ilk galibiyetini alan temsilcimiz Sivasspor'u tebrik ediyorum.”