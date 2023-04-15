Bakan Kirişci: “Bayramın birinci günü köy evlerini teslim edeceğiz”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Ramazan Bayramı'nın birinci günü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki yine Gaziantep Nurdağı ilçesindeki köylerimize köy evlerini, oradaki vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız” dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Sivas'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 10 bin kişilik KYK yurdunda kalan depremzedelerle iftar programında bir araya geldi. Depremzede vatandaşlarla yakından ilgilenen Bakan Kirişci, kalıcı konutların bir yıllık sürede sahiplerine teslim edileceğini ifade ederek, “Devletimiz güçlü, devletimiz ile milletimiz ele ele ve gönül gönüle verdi ve bu yaralar sarılmaya başlandı. Artık sadece çadırlar değil konteyner kentler ve şimdide kalıcı konutlara başladık. Kalıcı konutları da inşallah bir yıllık sürede sizlere esas sahiplerine teslim etmiş olacağız. Hatta Ramazan Bayramı'nın birinci günü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki yine Gaziantep Nurdağı ilçesindeki köylerimize köy evlerini, oradaki vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız” diye konuştu.

“Büyükbaş, küçükbaş ve su ürünleri gibi alanlardaki kayıpları karşılayacağız”

Bakan Kirişci, büyükbaş, küçükbaş, kanatlı veya su ürünleri gibi alanlardaki kayıpları da Bakanlık olarak karşılayacaklarını ifade ederek, “Üzerinden daha iki ay bile geçmeden bu devlet bu milletle kucaklaştı ve hükümet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bu icraatlar birer birer sergileniyor. Evinizdeki konforu biz size elbette sağlayamayız ama en azından acılarınızı dindirmek acılarınızı hafifletmek anlamından sizlere devletimiz bu imkanları sunuyor. Allah'ın izni ile söz verdiğimiz şekilde konutlarımızı sizlere teslim ettiğimizde bizde artık görevimizi yapmış olacağız. Büyükbaş ise büyük baş, küçük başsa küçük baş, veya kanatlı, su ürünleri bu alanlardaki kayıpları da Bakanlık olarak birebir karşılıyor olacağız” şeklinde konuştu.

Programın ardından Bakan Kirişci, Sivas'tan ayrıldı.