Bakan Kirişci: “Dünya barışı açısından kritik öneme haiz bir ülke haline geldik”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'nin dünya barışı açısından kritik öneme haiz bir ülke haline geldiğini söyledi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere havayolu ile Sivas'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektörü Temsilcileri ile Sivas Valiliği Ek Binası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Kirişci, seçimin sadece ülkemiz için değil, ülkemize bel bağlamış mazlum coğrafyalar için, dünya barışı için, bölge barışı için de çok önemli bir seçim olduğunu ifade ederek, “Yani bunu laf olsun diye söyleyen birisi değilim. Hiçbir dönemde olmadığı kadar Türkiye, dünya barışı açısından kritik öneme haiz bir ülke haline geldik. Bu durup dururken olmadı. Bu Türkiye'nin ekonomik alanda, siyasal alanda, sosyal alanda, savunma sanayinde, eğitimde, sağlıkta, tarımda, ulaşımda aklınıza gelebilecek her alanda kat ettiği mesafeden kaynaklı olan bir durumdur. 'Ben yiğidim' demek ile yiğit olunmaz. 'Ben buranın ağabeyiyim' demekle ağabeyi olunmaz. Kendi bütçesine göre yaptığı yardımlar noktasında ilk sırada yer alan bir ülke olmamız da bir rastlantı, bir tesadüf değil” diye konuştu.

“Türkiye'de bütün sulama sistemleri vahşi sulamadan kapalı sulamaya geçecek”

Önümüzdeki 5 yılda Türkiye'de bütün sulama sistemlerinin vahşi sulamadan kapalı sulamaya geçeceğini ifade eden Bakan Kirişci, “Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ortalama Sivas'a her yıl 1.1 milyar lira para destek veriyoruz. Bu destekleri arttırarak devam edeceğiz. Şunu size garanti ediyoruz. Önümüzdeki 5 yılda Türkiye'de bütün sulama sistemleri vahşi sulamadan kapalı sulamaya geçecek. Basınçlı sulamaya geçecek. Her şehir kendine yeterli olsun diyoruz. Kent tarımını çok önemsiyoruz. Özellikle jeotermalin olduğu yerlerde sera OSB'ler yani endüstriyel maksatlı sera OSB'lerin kurulumunu teşvik ediyoruz, destekliyoruz” dedi.

“Tüm Türkiye'de tarım OSB sayısını da 100'ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz”

Bakan Kirişci, tüm Türkiye'de tarım OSB sayısını 100'ün üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, “Çünkü tarım sektörüne, ormana gençlerimizin ilgisi en alt düzeyde. Bunların ilgisini çekmek için gençlerimizden bu alanda faaliyet göstermek isteyenlere bir arazi tahsisi, buradaki faaliyetler için ihtiyaç duyacakları finansman, üretecekleri ürünü alım garantisi. Bu üç aşamalı uygulamayı bu kardeşlerimize inşallah sunacağız. Kadını kırsalda tutamadığımız için aileyi tutamıyoruz ve aileyi de tutamadığımız için gençler de heba oluyor. Biz bu gençlerin TEKNOFEST kuşağı gibi bu gençlerin tarıma da ilgi göstermelerini sağlamak için aileyi burada anneyi sosyal güvenliğe kavuşturacağız. Sosyal güvenliği olan bir anne, aileyi toparlayacak. Böylelikle ailenin başka yerlere gitmesi söz konusu olmayacak” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından hibe desteği alan çiftçilere hibe çeki takdim edildi.