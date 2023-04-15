Bakan Kirişci: “Sivas'ımızı tarımsal üretimde ilk sıraya yerleştireceğiz”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal üretimde Sivas'ı ilk sıraya yerleştireceklerini söyledi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere havayolu ile Sivas'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sivas Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Başkanlığı ziyaret öncesi Bakan Kirişci'ye bir çift dünyaca ünlü Kangal köpeği yavrusu hediye edildi. Ziyarette konuşan Bakan Kirişci, “Alan olarak sahip olduğu büyüklük tarımsal üretim adına bizi çok mutlu ediyor. Çünkü ülkemizde artan nüfusumuz jeopolitik riskler ve diğer etkenler nedeniyle mutlak suretle daha fazla üretme mecburiyetimiz var. Sivas'ta bu potansiyel var. Bu üretim yapılıyor. Daha fazlasının yapılması için biz de bakanlık olarak hem tarım tarafından hem de orman tarafında destek olmaya devam edeceğiz. Elbette su konusu Sivas'ımız için çok önemli. Tarımsal sulama da çok önemli. Çünkü tarımsal sulamayla üretimin veriminin nasıl arttığını en iyi bizler biliyoruz. Buradan hareketle de iktidarımız döneminde 670 bin dekarlık sulamaya açmış olduğumuz alanların daha da arttırılmasını ve bu konuda da Türkiye'de hem sulanan hem de sulandığı için bol bereketli topraklarıyla bunu üretime dönüştüren Sivas'ımızı tarımsal üretimde ilk sıraya inşallah yerleştireceğiz. Çünkü bu birikim var. Bu potansiyel ve zenginlik var” dedi.

“Tarım sektörüne yapılan her türlü yardım ve destek ziyadesiyle karşılık bulur”

Bakan Kirişci, tarım sektörüne yapılan her türlü yardım ve desteğin ziyadesiyle karşılık bulacağını vurgulayarak, “Sektör bu ülkenin milli güvenlik meselesi olan gıdayla ilgili tarımla ilgili konularda diğer ülkelerden ayrışmasını sağladı. O ülkeler bu konularda sıkıntı yaşarken bizim dışımızdaki ülkeler ama hamdolsun biz bugün ülke olarak hem kendi insanımızı, 85 milyonumuzu doyuruyoruz hem de 85 milyonun dışında ülkemizi ziyaret eden 50 milyondan fazla turist misafiri ağırlıyoruz. Yetmez diyoruz bir de ihracat diyoruz. 30 milyar dolara yaklaştı. Bu 30 milyar dolar biz iktidara geldiğimizde tüm Türkiye'nin 36 milyar dolarlık ihracatı vardı. Allah ömür verirse gelecek yıl inşallah bu rakamı ziyadesiyle yakalamış 2023'te başlayan Türkiye Yüzyılı'nı tarımda artık o eşiği aşmış 20-21 yıllık bir çabanın sonunda toplam Türkiye ihracatını tarım sektörünün gerçekleştirilmesini sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Bakan Kirişci'ye, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından Sivas bıçağı ve forma hediye edildi.