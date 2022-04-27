Bakan Kurum'a zırh delen ok, kurtboğan kangal

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a Sivas ziyareti sırasında zırh delen ok ve bir çift Kangal yavrusu hediye edildi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Sivas'ta bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk olarak Sivas Valiliği tarafından inşa edilen Hamidiye Kültür Bahçesini ziyaret etti. Kurum genç okçular tarafından karşılandı. Bakan Kurum'a burada ‘zırh delen oku' hediye edildi. Ardından dünyada tek olan Savaş Atları Müzesini gezdi. Kurum, Sivas Valisi Salih Ayhan'dan Hamidiye Kültür Bahçesi hakkında bilgiler aldı. Atlı okçuluk gösterisi izlendi. Burada Kurum'a bir çift Kangal köpeği yavrusu hediye edildi.